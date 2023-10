Dagli spogliatoi. Gasp promuove i suoi: "Pazienza e lucidità»

"In casa stiamo facendo dei buoni risultati, anche questa era una partita molto difficile da vincere, perché il Genoa si è difeso con fisicità ed organizzazione". Gian Piero Gasperini è soddisfatto del successo casalingo maturato nella ripresa dopo una gara in cui la Dea ha saputo anche attendere. "Questa vittoria è significativa perche ottenuta con pazienza, lucidità, senza mai perdere l’equilibrio e rischiare ripartenze". Elogi per il 23enne portiere Marco Carnesecchi, al debutto assoluto in casa. "Ha fatto veramente una buona partita con delle parate difficili, ha dato sempre una sensazione di presenza e sicurezza. Ederson? Sta facendo bene da parecchio", ha chiosato Gasp.Fab. Car.