Coppa Italia femminile. L’Allianz sfida Roma nei quarti di finale. Obiettivo la final four di Trieste

Il cammino in Coppa Italia dell’Allianz Vero Volley Milano scatta stasera alle 20.30. I quarti di finale per Paola Egonu e compagne prevedono una sfida casalinga in gara secca contro Roma, La squadra capitolina domenica in serie A1 ha sfiorato il colpaccio con Conegliano arrendendosi solo al tie-break. La formazione del Consorzio è comunque la favorita per aggiudicarsi il pass per la Final Four, in programma al PalaRubini di Trieste, il 17 e 18 febbraio. Andrea Gussoni