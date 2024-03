Coppa europa. Zenere sorprede. Prima vittoria in carriera nel supergigante

Prima vittoria in carriera in supergigante e complessivamente quarto trionfo in carriera per Asja Zenere in Coppa Europa. La vicentina di nascita ma lecchese d’adozione per matrimonio si è aggiudicata la prima delle due gare in programma sulla pista della Val Sarentino. La 27enne del Centro Sportivo Carabinieri, specialista del gigante che nel corso della stagione di Coppa del mondo ha raccolto un sedicesimo posto a San Vigilio di Marebbe come miglior piazzamento, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’12”76, precedendo di 35 centesimi l’austriaca Magdalena Egger e di 41 centesimi l’elvetica Isabella Pedrazzi.

Con questi 100 punti, Zenere risale ben 16 posizioni nella classifica di specialità e si piazza al settimo posto a quota 146 punti, solo 74 in meno della leader Janine Schmitt e 36 in meno rispetto alla terza in classifica, l’altra azzurra Vicky Bernardi. E oggi la carabiniera avrà la chance di ridurre ulteriormente il divario nel secondo supergigante, verso la caccia alle prime tre posizioni che valgono il posto fisso nella specialita’ nella prossima edizione della Coppa del mondo. L’ordine d’arrivo di giornata registra anche la 23sima posizione della bergamasca Ilaria Ghisalberti, staccata di 1”96 dalla vincitrice.

Silvio de Sanctis