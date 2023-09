Città di Varese,vittoria di misura sull’Alcione

Allo stadio Franco Ossola è il Città di Varese a spuntarla di misura sull’Alcione Milano nel match più atteso della domenica per il girone A della serie D.

Come aveva chiesto alla vigilia mister Cotta i biancorossi si portano a casa tre punti pesanti, riscattando in questa maniera lo scivolone patito nell’infrasettimanale di Borgosesia, mentre gli ospiti del tecnico Cusatis avranno sicuramente modo di rifarsi lungo il loro cammino, visto il potenziale della squadra allestita con grandi ambizioni per questa stagione calcistica.

Una vittoria per il Città di Varese importante per rilanciarsi a livello di classifica e di morale, perché vincere aiuta a vincere specie dopo certi incontri. Un successo che può rappresentare un messaggio significativo anche al campionato e alle concorrenti, per un torneo da protagonisti, a patto che vi sia continuità di rendimento, anche se è ancora presto e il cammino da compiere per tutte le squadre è tanto, ma al tecnico di casa intanto sono arrivate buone indicazioni dal sistema di gioco adottato, dalla prova complessiva del gruppo e specialmente da giocatori come il nuovo arrivato Federico Furlan in termini di leadership.

Nel primo tempo, dopo un avvio di marca casalinga, per la formazione dell’Alcione al 22’ Battistini va vicino al vantaggio di testa. Il Città di Varese impostato con il 4-4-2 chiude bene gli spazi e macina un buon gioco apprezzato dal pubblico, mentre gli ospiti meneghini si affidano al 4-3-1-2 d’ordinanza cercando di far leva sulla qualità tecnica dell’undici schierato come titolare dall’inizio della contesa.

Nella ripresa si ha la sensazione che l’episodio in un senso o nell’altro possa arrivare a sbloccare a favore di una delle due squadre il risultato della partita. Al 20’ la conclusione del milanese Invernizzi fa correre un brivido lungo la schiena dei varesini, con la sfera che esce di poco dallo specchio della porta. Nel finale di gara l’episodio che decide la partita si verifica puntualmente in occasione di una palla inattiva calciata a favore dei padroni di casa che piazzano così l’allungo decisivo nell’economia dell’incontro.

Il gol della vittoria per il Città di Varese al 37’ porta infatti la firma di Cottarelli, difensore ex Pro Patria, che svetta con il tempo giusto su assist perfetto sfornato da calcio d’angolo da parte di Vitofrancesco, un altro dei giocatori che nella stagione biancorossa può fare la differenza con il suo bagaglio tecnico e d’esperienza. Il tentativo nei minuti di finale da parte orange di riequilibrare l’incontro fallisce e dai tifosi varesini al triplice fischio arrivano meritati applausi per i propri beniamini.