Città di Varese vince dopo i brividi iniziali: derby con Varesina a Varese

di Cristiano Comelli

Avvio con il botto. Il Città di Varese comincia come meglio non avrebbe proprio potuto la stagione ufficiale superando per 2-1 la Vogherese nel turno preliminare di Coppa Italia.

Sotto di una rete, i biancorossi di Corrado Cotta, infatti, sono stati bravi a non disunirsi e a rimontare. Adesso, alle porte di Perissinotto e compagni, bussa il derby con la Varesina.

La partita. La Vogherese colpisce al primo affondo: all’8’ l’ex di turno Minaj raccoglie un cross di Fracassini e deposita la sfera alle spalle di Priori. Il Cdv non si scompone e al 13’ prova a riprenderla con Perissinotto, il suo colpo di testa è però alto. Al 15’ la Vogherese va a un soffio dal raddoppio con una gran botta di Fracassini che coglie in pieno il legno.

Al 30’ i biancorossi ripristinano la parità, Perissinotto soffia la sfera a Fracassini, si invola verso il portiere ospite Alio e lo trafigge.

Al 10’ della ripresa il Cdv ribalta i termini della contesa a suo favore con un tapin di Settimo susseguente a una respinta di Alio su tiro di Banfi. Il Cdv tenta di allargare il bottino, ma i tiri di Banfi al 31’ e Vitofrancesco al 45’ terminano oltre la traversa.