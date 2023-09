Città di Varese, una vittoria di carattere. Prima la paura, poi rimonta la Lavagnese

Successo per il Città di Varese nella prima partita tra le mura amiche del Franco Ossola con la Lavagnese superata per 2 a 1. I biancorossi, schierati con tre difensori, hanno la meglio rimontando i liguri che passano in vantaggio per primi grazie al penalty trasformato da Lombardi al 6’ del primo tempo. La gara si fa in salita da subito ma il Città di Varese non perde la lucidità ribattendo colpo su colpo. Si fa infatti in tempo a rimettere palla al centro e ripartire che trascorsi appena due minuti di partita arriva il gol del pareggio dopo un’azione orchestrata da Bertazzoli con traversone al centro dove Banfi rifinisce per Mandelli che non perdona il portiere avversario. La squadra di casa non demorde e completa la rimonta al 37’ grazie alla grande conclusione dalla distanza da parte di Perissinotto che raccoglie i meritati applausi della propria tifoseria. Quando sta per scadere il primo tempo al 43’ c’è tempo anche per la traversa di Bernacchi. Luca Di Falco