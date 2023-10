Città di Varese indomito. Acciuffa il pari in extremis e si mantiene ad alta quota

Colto in extremis ma meritato. Il Città di Varese esce dallo stadio di Romentino con un pareggio per 2-2 contro l’insidioso Rg Ticino ed evita la seconda sconfitta. Risultato prezioso per gli uomini di Cotta che, dopo il terzo segno ics esterno successivo a quelli di Bra e Asti, resta nel quartiere nobile della classifica con 12 punti. I piemontesi si confermano fortezza inespugnabile con il 4° risultato utile interno in altrettante gare. L’avvio è a favore dei locali: al 4’ Buongiorno segna ma la rete è annullata per fuorigioco, al 12’ è Marinari a impegnare Cassano. Il Cdv esce dal guscio al 15’ con Vitofrancesco che impegna Harrasser dal limite. La partita viaggia su buoni ritmi e si sblocca al 42’ a favore dell’Rg grazie a Buongiorno che insacca su tapin dopo respinta di Cassano su piatto di Jimenez. Al 44’ i padroni di casa potrebbero raddoppiare ma Aronica spara a lato. Al 48’ Banfi sfiora il pari biancorosso con un colpo di testa che Harrasser alza sopra la traversa. Arriva la ripresa e al 5’ l’Rg Ticino allunga con Buongiorno, bravo a sfruttare un suggerimento dell’ex Varesina Poesio. Il Cdv non accusa il colpo e si ributta generosamente all’offensiva: al 6’ Vitofrancesco conclude debolmente, al 17’ spara alto e al 21’ Bernacchi manda a lato di poco di testa. Al 25’, invece, Palazzolo non sbaglia infilando la porta piemontese con un colpo di testa. Il Cdv ci crede e al 48’ acciuffa il pari con Furlan in mischia dopo una respinta di Harrasser su tiro di Benacquista. Cristiano Comelli