"Ciao Cesare", quanti amici in campo

(Varese)

Erano in tanti, in campo e in tribuna, per la prima edizione del memorial Cesare Pompilio, personaggio televisivo e tifoso juventino scomparso lo scorso anno.

In sua memoria, con la preziosa collaborazione della Caronnese che ha messo a disposizione l’impianto sportivo, si è disputato un triangolare di calcio a 7 tra gli opinionisti e giornalisti di Telelombardia, Top Calcio 24 e Calcissimo. Squadre divise per fede calcistica: in campo Inter, Milan e Juventus. All’evento, il cui ricavato è andato interamente all’associazione Centro Viganò di Caronno Pertusella, che si occupa di supporto a ragazzi disabili, hanno partecipato anche tante famiglie, oltre ad amici della Caronnese e del Centro Viganò. A trionfare è stata la formazione milanista, che ha avuto la meglio per 3-1 nella prima partita della giornata, il derby contro l’Inter, e 4-3 contro la Juventus, che ha aveva superato nella seconda partita l’Inter. Presenti i familiari di Cesare Pompilio.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha invece consegnato i premi alle squadre partecipanti, al termine della bella giornata di sport nel ricordo di Cesare.