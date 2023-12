Cede 0-1 al Cittadella e resta ultima da sola

La FeralpiSalò si arrende anche al Cittadella e scivola sempre più sul fondo della classifica. La squadra di Zaffaroni, che dal suo arrivo sulle sponde del Garda non ha ancora potuto festeggiare la prima vittoria, ha giocato una volta con buona volontà, ma non è riuscita ad evitare il guizzo di Pandolfi che al 33’ del primo tempo ha sbloccato il risultato per i patavini. Una volta in svantaggio, la formazione verdeblù, dopo aver assorbito il colpo dell’ennesimo inseguimento, ha cercato di spingere in avanti, ma, pur creando qualche buona opportunità non è riuscita a raggiungere il pareggio. Una pressione, quella dei gardesani, che si è intensificata nella parte finale della ripresa, ma che non è bastata per evitare la decima sconfitta stagionale. Un ruolino di marcia che mette in risalto la delicatissima posizione della matricola verdeblù, che in quindici giornate ha raccolto una sola vittoria e quattro pareggi, evidenziando pure difficoltà nel rapporto tra i gol fatti (10) e quelli subiti (29).

Luca Marinoni