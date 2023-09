Castellanzese e Varesina avanti A farne le spese Legnano e Varese

CASTELLANZA (Varese)

Castellanzese e Varesina avanti, fuori Legnano e Città di Varese. Il primo turno di Coppa Italia delle varesine di Serie D ha emesso i verdetti. La Castellanzese ha avuto la meglio sui lilla in un derby dopo la lotteria dei rigori. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Dopo un paio di occasioni per parte con Pastore bravo a impegnare Pietroluongo al 5’ per i locali e un tiro di Petkovic a fil di palo al 34’ la partita prende quota nella ripresa. Al 20’ Pastore porta avanti i neroverdi trasformando un rigore concesso per fallo di Lomolino su Bigotto. Il Legnano prova a rispondere colpendo un palo con Rossi. La qualificazione sembra nelle mani dei padroni di casa quando il Legnano la riprende al 50’ con Lomolino. Si va così ai rigori: per la Castellanzese segnano Mandelli, Boccadamo, Pastore, Sassaro, Ayokoue e Cerlesi e sbaglia solo Duchini il cui tiro è parato. Per il Legnano segnano Marchetti, Staffa, Petkovic, Lomolino, Ferlicca e Severgnini, Rossi si fa parare da Spada e Nunes De Melo spara alto. Castellanzese al secondo turno. La Varesina arresta la corsa del Città di Varese imponendosi a Venegono per 2-0. Padroni di casa subito insidiosi con Orellana Cruz che spara a lato all’8’ e Polenghi che chiude fuori misura al 10’. Al 19’ i rossoblù rompono l’equilibrio con Cosentino. Raddoppio di Oboe a fine gara.Cristiano Comelli