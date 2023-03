Serie B, il Brescia cerca la svolta con il Cagliari

Daniele Gastaldello

Il Brescia sta cercando una scossa per rilanciare il suo inseguimento alla salvezza e quale risultato potrebbe offrire la desiderata svolta alle Rondinelle meglio di una vittoria nel match di domani (fischio d’inizio alle 15) con un avversario di assoluto rilievo come il Cagliari?

Questo lo sanno molto bene anche Gastaldello ed i suoi giocatori, che nei pochi giorni che hanno fatto seguito al pareggio nel turno infrasettimanale in casa del Cittadella hanno cercato di preparare con la massima intensità la sfida che porterà al Rigamonti i rossoblù di Ranieri. L’esperto tecnico dei sardi ha presentato l’impegno mettendo in guardia i suoi dal sottovalutare un avversario che naviga al penultimo posto e di giocare dall’inizio alla fine con la massima concentrazione per conquistare tre punti che potrebbero rivelarsi preziosi per il raggiungimento stagionale degli obiettivi della blasonata società che è stata guidata dal presidente Cellino. Sul fronte biancazzurro, complice il preoccupante perdurare del digiuno dal gol, le soluzioni per “riaccendere” il feeling con la rete hanno calamitato l’attenzione di questa breve vigilia, con Rodriguez, che dopo le ghiotte occasioni sciupate nelle ultime partite, si è ripromesso di non incorrere più in simili errori, ma di essere pronto a sfruttare al meglio le prossima occasione.

Per quel che riguarda la formazione che scenderà in campo dal 1’, anche se la terza partita nel breve spazio di una sola settimana potrebbe indurre mister Gastaldello, che ha ribadito di essere soddisfatto di quanto sta facendo il gruppo a lui affidato, ad operare qualche variazione per gestire a dovere le forze dei suoi giocatori, contro il Cagliari dovrebbe venire confermato “l’albero di Natale” che vede il punto di riferimento avanzato in Ayé. Ci sono alcuni giocatori che richiedono spazio (da Ndoj a Galazzi in primis) e sono pronti ad offrire al tecnico bresciano nuove soluzioni che l’ex difensore definirà nelle prossime ore prima di lanciare i suoi all’assalto di un Cagliari che, al di là delle ambizioni e della posizione di classifica, può e deve essere battuto dalle Rondinelle.



Probabili formazioni

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, Van De Looi, Bjorkengren (Ndoj); Listkowski (Galazzi), Rodriguez; Ayé. All: Gastaldello.

Cagliari (3-4-1-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Altare; Zappa, Kourfalidis, Makoumbou, Azzi; Mancuso; Luvumbo, Lapadula. All: Ranieri.