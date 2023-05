Cremonese, contro il Milan serve un'impresa per riaccendere la speranza di salvezza

Il pareggio con l’Hellas Verona, di fatto, ha ridotto ulteriormente le speranze di salvezza della Cremonese. In effetti, dopo essere risalita a -5 dal quartultimo posto per diversi minuti, la squadra di Ballardini ha terminato la gara respinta a sette lunghezze da una possibilità di rimanere in serie A nella quale è sempre più proibitivo credere.

A rendere il tutto ancora più complicato per i grigiorossi giunge poi questo turno infrasettimanale che domani sera (alle 21) chiamerà la Cremonese a rendere visita al Milan per una sfida che, almeno sulla carta, pare piuttosto segnata. In effetti i rossoneri devono vincere per riuscire a conquistare un posto valido per la prossima Champions e, anche se è facile ipotizzare che mister Pioli farà un notevole ricorso al turn-over, è altrettanto innegabile che i grigiorossi si ritroveranno di fronte un avversario assai motivato. Anche se la strada si preannuncia del tutto in salita, comunque, la formazione di Ballardini è poco disposta a recitare il ruolo, sempre sgradito della vittima predestinata. In questo senso il tecnico ravennate, che sembra destinato a rinunciare solo a Benassi e Tsadjout (che stanno lavorando a parte), potrebbe presentare i suoi con un solido 4-2-3-1 (speculare a quello che presumibilmente adotteranno i rossoneri), con i dubbi legati soprattutto a chi sarà l’attaccante di riferimento (Ciofani o Dessers?) e alla composizione della coppia centrale che avrà il compito di difendere Carnesecchi. Al momento i favoriti sembrano Ferrari e Vasquez, ma Lochoshvili e anche Chiriches (che finalmente dovrebbe essere pienamente a disposizione) godono di qualche chances per giocare dal 1’ a San Siro. Un campo che per i grigiorossi non è certo accompagnato da una tradizione particolarmente favorevole, ma, proprio il fatto di non avere niente da perdere, può spingere la Cremonese a dare quel qualcosa in più in grado di ribaltare i pronostici della vigilia (sostanzialmente come è accaduto all’andata), nettamente colorati di rossonero. Probabili formazioni Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer (Tonali), Krunic; Saelemakers, De Ketelaere, Leao; Rebic. All Pioli. Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Ferrari (Chiriches), Vasquez (Lochoshvili), Valeri; Meité, Castagnetti; Pickel, Galdames, Okereke; Ciofani (Dessers). All. Ballardini.