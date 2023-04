Roma-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Diaz e Theo bloccati, Saelemaekers salva tutto

Roma, 29 aprile 2023 – Espugnare lo stadio Olimpico battendo la Roma di Mou per mettere una buona ipoteca nella lotta alla prossima Champions League: questo l’obiettivo del Milan che, invece, riesce a pareggiare allo scadere grazie a Saelemaekers.

Ecco le pagelle rossonere:

Maignan 6 – Inoperoso nel primo tempo, nella ripresa chiude su El Shaarawy in collaborazione con il capitano.

Calabria 6,5 – Rientra dalla squalifica e cerca il fondo per sfornare cross invitanti a Giroud. Piede caldo, prova la conclusione, sbagliata, prima dell’intervallo: provvidenziale sul contropiede di Spinazzola.

Kjaer 6,5 – Fa valere la sua esperienza: è ben piazzato per allontanare di testa ogni pericolo a disinnescare Abraham. Fa muro su Pellegrini.

73’ Kalulu 5,5 – Qualche disattenzione potenzialmente letale.

Tomori 6 – Taglia il traguardo delle 100 presenze in rossonero. Belotti lo costringe al fallo: diffidato, salterà la Cremonese. Abraham lo colpisce duro alla coscia ma lui, stoicamente, resta in campo sfiorando anche il gol salvo poi alzare bandiera bianca all’intervallo.

46’ Thiaw 6,5 – Deve occuparsi di Abraham ingaggiando diversi duelli aerei: buoni anticipi ad annullare possibili contropiede.

Theo Hernandez 5 – Cerca sempre il dialogo con Leao ma trova meno campo per tentare l’affondo a sinistra. Soffre oltremodo la “garra” di Abraham. Pecca di lucidità.

Tonali 6,5 – Tanta quantità e antenne dritte in una zona nevralgica del campo: gara di sacrificio e sofferenza.

Krunic 5,5 – Sua la prima occasione del match, fa il solito lavoro oscuro ma è meno incisivo del solito. Si prende un giallo tattico per fermare Bove.

Brahim Diaz 5,5 – Ibanez lo monitora con attenzione impedendogli di trovare pertugi sfruttabili, mentre Pellegrini lo costringe spesso al fallo. Meno ficcante del solito.

55’ Saelemaekers 7 – Entra a freddo e si fa scappare Spinazzola rischiando troppo. Trova la rete del pareggio quando ormai la sconfitta sembrava certa. Al terzo tentativo non fallisce.

Bennacer 6 – Matic va giù duro per fermarlo ma il suo contributo alla causa rossonera viene comunque dato: ci prova ma il suo tiro finisce in tribuna.

73’ De Ketelaere 5,5 – Venti minuti in cui cerca di farsi vedere con dedizione ma è sempre poco coraggioso e arrembante.

Leao 6,5 – Mancini chiude con tempismo non temendo la velocità del portoghese che nel primo tempo si vede pochissimo. Si accende, invece, nella ripresa dove serve l’assist giusto per il pareggio di Saelemakers.

Giroud 5,5 – Rientra dopo l’affaticamento muscolare ma non trova palloni giocabili per poter colpire. Appostato, non si gira ma accarezza il gol su punizione prima di uscire.

87’ Origi sv.

All. Pioli 5,5 – Non è stato un bel Milan e da salvare resta il risultato: squadra distratta e poco incisiva sotto porta.

Voto squadra 6.