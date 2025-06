Calendario Serie A: Juve-Inter alla terza, Milan-Napoli alla quinta. Derby a novembre e marzo

Milano, 6 giugno 2025 – Ufficiale il calendario della prossima Serie A. Via il weekend del 24 agosto con Inter-Cremonese e Milan-Torino. Primo big match già alla terza giornata: il 14 settembre, Juventus-Inter. Due turni dopo, ai rossoneri toccherà ricevere a San Siro il Napoli, mentre la sesta giornata sarà nel segno di Juve-Milan. Il derby? Andata il 23 novembre, ritorno l'8 marzo. Sono tra le prime date da cerchiare in rosso per i tifosi nerazzurri e rossoneri. Per il quinto anno consecutivo il calendario sarà asimmetrico, ossia con l'andata diversa dal ritorno. Non si giocherà a Natale: un turno il 21 dicembre, quello successivo il 28. Quattro soste per le nazionali previste: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre nel 2025, 29 marzo nel 2026. Non ci sarà, invece, la sosta invernale. Al momento, due turni infrasettimanali in programma: il 29 ottobre e il 6 gennaio. In attesa della definizione di anticipi e posticipi, calcio d'inizio il 24 agosto. Tra le lombarde, l'Atalanta ospiterà il neopromosso Pisa, il Como la Lazio. Il 31 agosto, seconda giornata, Inter ancora in casa (contro l'Udinese), Milan in trasferta al via del Mare di Lecce, mentre il 14 settembre la squadra di Allegri affronterà il Bologna. Quinta giornata ricca: nel weekend del 28 settembre, oltre a Milan-Napoli, anche Juventus-Atalanta e il derby lombardo Como-Cremonese. Ottobre si aprirà con Juventus-Milan e altri due derby lombardi: il 5, in campo Atalanta-Como, Inter-Cremonese. Settima giornata (19 ottobre) e altri big match: Atalanta-Lazio, Como-Juventus, Milan-Fiorentina e Roma-Inter. La formazione di Chivu affronterà poi Napoli (al Maradona, 26 ottobre) e Fiorentina (in casa, il 29, quando il Milan andrà a Bergamo). Gli altri scontri diretti per le milanesi: Milan-Roma il 2 novembre (decima giornata), Inter-Lazio il 9, poi il derby del 23 e Milan-Lazio il 30. A fine dicembre invece (il 28) Atalanta-Inter. Il girone di ritorno inizierà nel weekend dell'11 gennaio: subito Inter-Napoli e Fiorentina-Milan. Le altre sfide da non perdere: Roma-Milan il 25 gennaio (ventunesima giornata), Inter-Juventus il 15 febbraio (venticinquesima giornata). Detto del derby di ritorno l'8 marzo, nel turno successivo Inter-Atalanta e Lazio-Milan. Occhio alla trentunesima giornata: Inter-Roma e Napoli-Milan. Nel rush finale da segnalare Milan-Juventus il 26 aprile (trentaquattresima giornata), Lazio-Inter e Atalanta-Milan il 10 maggio (terzultima giornata). Si chiuderà il 24 maggio con Bologna-Inter e Milan-Cagliari.