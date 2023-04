Mantova-Pro Vercelli, i virgiliani vincono e adesso “vedono” la salvezza

Mantova, 16 aprile 2023 – Il Mantova vince 2-0 il duello diretto in casa della Pro Vercelli, aggancia in classifica i bianchi piemontesi e, approfittando del contemporaneo pareggio del Trento, guadagna due lunghezze di vantaggio sulla zona play out.

A questo punto la squadra di mister Mandorlini è tornata decisamente padrona del suo destino e, battendo domenica al “Martelli” il Padova nell’ultima giornata, avrà la certezza di rimanere in serie C senza dover nemmeno attendere i risultati delle rivali in questa serratissima volata salvezza.

Una situazione di vantaggio, che pochi avrebbero osato sperare solo poche settimane fa, che i biancorossi sono riusciti a preparare inanellando tre vittorie nelle ultime tre, determinanti partite, un ruolino di marcia che ha posto in bella mostra solidità e convinzione tutte nuove della compagine virgiliana. Una risalita che ha vissuto il momento forse più delicato al “Piola”, dove gli ospiti sono andati decisi a conquistare la vittoria necessaria per agganciare in classifica i padroni di casa e per allontanare le insidie degli spareggi-salvezza. I piani dei virgiliani vengono consolidati da una partenza a ritmo sostenuto e, soprattutto, dal vantaggio firmato dopo soli 14’ da Gerbaudo, che di testa trasforma un servizio di De Francesco su punizione nel sospirato vantaggio della formazione di mister Mandorlini.

La Pro Vercelli, che non può perdere per non dover soffrire sino in fondo per la salvezza, cerca di reagire, ma, complice l’espulsione per doppia ammonizione di Louati, non riesce ad impensierire un Mantova sempre attento e concentrato.

La gara rimane aperta pure nella ripresa, con gli ospiti che, nonostante la superiorità numerica, non riescono a mettere al sicuro la preziosissima vittoria. La Pro Vercelli non vuole arrendersi e i biancorossi sono costretti a trepidare sino al 43’, quando una sventola di Guccione viene respinta da Valentini dove si trova Bocalon, che, pronto, insacca il pallone che offre alla squadra di Mandorlini tre punti che possono valere davvero un’intera stagione. Pro Vercelli-Mantova 0-2 (0-1) Pro Vercelli (4-3-1-2): Valentini 6; Clemente 6 (45’ st Gatto sv), Cristini 6,5, Perrotta 6, Anastasio 6; Ilario Iotti 6 (45’ st Saco sv), Louati sv, Calvano 6,5 (30’ st Corradini 6); Laribi 6 (15’ st Vergara 6), Rojas 6 (30’ st Guindo 6); Arrighini 6,5. A disposizione: Matteo Rizzo; Lancellotti; Vaccarezza; Costanzo; Gheza; Nicholas Rizzo; Macanthony; Contaldo. All: Massimo Gardano 6. Mantova (4-3-3): Tosi 6,5; Fazzi 6 (33’ st Padella 6), Ghilardi 6,5, Panizzi 6, Ceresoli 6,5; Gerbaudo 6,5 (27’ pt Pedone 6,5), De Francesco 6,5. Pierobon 6 (33’ st Silvestro 6); Guccione 6,5 (45’ st Fontana sv), Bocalon 6,5, Mensah 6 (33’ st Matteucci 6). A disposizione: Chiorra; Malaguti; Luca Iotti; Conti; D’Orazio; Darrel; Rodriguez. All: Andrea Mandorlini 6,5. Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano 6. Reti: 14’ pt Gerbaudo; 43’ st Bocalon. Note: ammoniti: Anastasio; Louati; Gardano (all. Pro Vercelli); Pierobon; Tosi; Padella – espulsi: 22’ pt Louati (doppia ammonizione); 45’ pt Battisti (ds Mantova) – angoli: 3-4 – recupero: 4’ e 4’.