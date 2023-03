Serie C, il Mantova deve ritrovare certezze in casa della FeralpiSalò

Pedone sarà assente per l'infortunio patito con i vicentini (Facebook Mantova 1911)

La sconfitta interna con l’Arzignano ha fatto precipitare le cose in casa del Mantova. La squadra biancorossa è imprigionata in zona play out e la salvezza diretta si è fatta distante quattro punti e rivali come Trento e Pergolettese sembrano avere trovato la continuità che, invece, non hanno i biancorossi che domani, tra l’altro, dovranno cercare una reazione che non può mancare in casa della FeralpiSalò capolista.

Come se tutto questo non bastasse, la formazione affidata a mister Mandorlini deve fare i conti con parecchi problemi fisici e questo, unito al fatto che quella del “Turina” sarà la terza partita in una settimana, rende ancora più difficile la rincorsa dei biancorossi.

La speranza è che le ultime ore di vigilia offrano qualche recupero ai virgiliani, ma, in ogni caso, gli squalificati Iotti e Messori (mentre Pittarello è squalificato per i bresciani) saranno indisponibili e lo sarà certamente anche Pedone, che dopo la botta rimediata con i veneti è ancora al “Poma” in osservazione. Rientrerà per il derby sulle sponde del Garda il centrale Padella, mentre sembrano poche le possibilità di vedere regolarmente in campo Guccione e De Francesco, alle prese rispettivamente con uno stiramento al polpaccio e problemi all’anca.

Una situazione che rende ancora più arduo il compito di Mandorlini, chiamato a ricaricare in fretta i suoi giocatori che dovranno tentare di frenare la voglia di vincere di una FeralpiSalò che sente sempre più vicina la serie B. Il pronostico della vigilia parla apertamente in favore della squadra di Vecchi (che pure deve fare i conti con qualche acciacco di troppo), ma i giocatori del Mantova, messi davanti alle loro responsabilità dal presidente Piccoli, sono chiamati a mettere sul campo della prima della classe tutto l’orgoglio e la volontà di cui dispongono per raccogliere un risultato positivo e dimostrare che la formazione virgiliana può continuare a credere nella salvezza diretta.

Probabili formazioni

FeralpiSalò (4-3-2-1): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Di Gennaro, Salines (Panico); Zennaro (Carraro), Palazzi (Hergheligiu), Balestrero; Siligardi, Voltan; Guerra. All: Vecchi.

Mantova (4-3-3): Chiorra; Fazzi, Padella, Matteucci (Ghilardi), Ceresoli (Silvestro); Gerbaudo, Pierobon, Procaccio (Conti/Panizzi); D’Orazio, Bocalon, Mensah (Yeboah). All: Mandorlini.