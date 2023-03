Mantova calcio: la sfida con la Triestina vale una stagione

Domani (alle 14.30) al "Martelli" arriverà la Triestina

Mantova – La sfida di domani (appuntamento al “Martelli” alle 14.30) tra Mantova e Triestina è un delicato scontro diretto per la salvezza e, come tale, mette in palio punti che valgono doppio. Consapevole dell’importanza dell’incontro, mister Mandorlini ha invitato i suoi giocatori a cercare di vincere la sfida con gli alabardati, ma di evitare assolutamente la sconfitta. Mantenere l’attuale vantaggio sulla formazione giuliana, guidata dallo stesso ex difensore agli inizi della sua carriera da tecnico, è fondamentale e, proprio per questo, il primo imperativo per i virgiliani è quello di ottenere un risultato positivo.

Un obiettivo che, al di là di quello che potrebbe far credere la classifica, non è affatto semplice, anche perché nel mercato di gennaio la Triestina ha rinnovato e rinforzato in modo significativo una rosa che certo vale ben altra posizione in classifica e che nelle ultime partite agli ordini di mister Gentilini sta viaggiando a ritmo da play off, tanto che è riuscita ad abbandonare l’ultimo posto ed è tornata decisamente in corsa per la salvezza. Un avversario molto scomodo, dunque, per il Mantova che, tra l’altro, si presenta a questa sfida della verità piuttosto “incerottato”, come ha ammesso anche lo stesso Mandorlini.

Il gruppo biancorosso, in effetti, è alle prese anche con l’influenza e questo rende ancora più complicato individuare l’undici che scenderà in campo dal primo minuto. Non ne dovrebbe far parte Ghilardi, che si è ormai aggiunto agli indisponibili Pinton, Panizzi ed Ejjaki, mentre rimane la speranza di un recupero in extremis di Ceresoli.

Saranno solo le ore immediatamente precedenti la partita con gli alabardati ad emettere una decisione definitiva sulla presenza degli influenzati Silvestro, Gerbaudo e Bocalon e di capitan Guccione, alle prese con un affaticamento che lo ho disturbato per tutta a settimana. Tanti problemi ed altrettanti dubbi ai quali fa riscontro l’unica nota lieta della presenza dall’inizio di De Francesco. Il regista è pienamente recuperato e la sua presenza può offrire un contributo determinante in questo duello con la Triestina che può valere letteralmente una stagione.



Probabili formazioni:



Mantova (4-3-3): Chiorra; Matteucci, Iotti, Padella, Darrel (Ceresoli); De Francesco (Gerbaudo), Pierobon, Procaccio (Pedone); Guccione (D’Orazio), Bocalon (Yeboah). Mensah. All: Mandorlini.

Triestina (4-4-1-1): Matosevic; Ciofani, Masi, Piacentini, Rocchetti; Paganini, Lollo, Celeghin, Germano; Adorante (Mbakogu); Tavernelli. All: Gentilini.