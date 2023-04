Coppa Italia, a Firenze finisce 0-0. La Cremonese si ferma in semifinale

La Cremonese non compie il miracolo necessario per ribaltare lo 0-2 dell’andata, ma l’atmosfera delle sere di Coppa Italia elettrizza ancora una volta la squadra di Ballardini, che tiene testa con attenzione ed orgoglio alla Fiorentina. I viola, che raggiungono l’obiettivo di approdare in finale, cercano con buona insistenza la rete che chiuderebbe definitivamente il discorso qualificazione, ma pur creando alcune palle-gol interessanti, non riescono ad andare oltre una ricca collezione di tiri dalla bandierina, mentre i grigiorossi possono vantare le valide trame costruite davanti a Terracciano.

L’incontro rimane aperto sino in fondo, ma il punteggio rimane bloccato sullo 0-0 che sancisce la fine della splendida avventura della Cremonese nella competizione tricolore. In avvio mister Ballardini presenta una formazione con alcune novità ed offre una maglia da titolare, oltre che a Sarr, anche a Quagliata, Ghiglione ed Afena-Gyan. I padroni di casa cominciano subito la loro raccolta di calci d’angolo e la difesa ospite viene chiamata al lavoro sin dai primi minuti per chiudere gli spazi che procurano le incursioni sugli esterni di Biraghi e Dodò. I grigiorossi cercano di pungere a loro volta in avanti e chiamano in causa Terracciano con un colpo di testa di Ferrari. Il primo tempo non riserva ghiotte occasioni su entrambi i fronti e le due contendenti vanno al riposo sul nulla di fatto. Il copione non cambia sostanzialmente nella ripresa, anche se mister Ballardini chiede ai suoi giocatori maggiore coraggio.

I viola, comunque, gestiscono con grande attenzione il risultato che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia. Ancora Dodò e Biraghi si rendono insidiosi per i padroni di casa, ma sul fronte opposto Dessers (due volte) e Pickel impegnano severamente Terracciano che, però, riesce a mantenere inviolata la propria porta. Dopo un guizzo di Sottil rimasto di poco senza esito, le ultime opportunità sono di marca viola, ma Niko Gonzalez, Cabral e Castrovilli non trovano lo spunto giusto per vincere la partita.

La gara si chiude così a reti involate e il triplice fischio dell’arbitro dà comunque il via alla festa della Fiorentina che riconquista la finale della Coppa Italia dopo nove anni. Fiorentina-Cremonese 0-0 (0-0)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodò 6,5, Milenkovic 6,5, Igor 6 (19’ st Ranieri 6), Biraghi 6,5; Barak 6,5, Castrovilli 6, Mandragora 6; Ikoné 6,5 (19’ st Sottil 6), Niko Gonzalez 6 (46’ st Kouamé sv), Cabral 6. A disposizione: Cerofolini; Vannucchi; Venuti; Martinez Quarta; Terzic; Duncan; Amrabat; Bianco; Saponara; Brekalo; Jovic. All: Vincenzo Italiano 6.

Cremonese (4-2-3-1): Sarr 6; Sernicola 6, Ferrari 6,5, Lochoshvili 6,5, Quagliata 6 (22’ st Buonaiuto 6); Pickel 6,5, Meité 6; Ghiglione 6 (1’ st Valeri 6), Galdames 6, Okereke 6 (11’ st Dessers 6); Afena-Gyan 6 (25’ st Castagnetti 6). A disposizione: Carnesecchi; Saro; Vasquez; Ciofani; Bianchetti; Acella; Benassi; Basso Ricci. All: Davide Ballardini 6.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli 6.

Note: ammoniti: Ghiglione; Dodò; Castrovilli – angoli: 12-3 – recupero: 1’ e 5’.