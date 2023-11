Calcio, Serie D. Oggi la Coppa Italia. Quattro lombarde a caccia degli ottavi

VENEGONO SUPERIORE (Varese)

Sono quattro e hanno due punti in comune: essere ai sedicesimi di finale di Coppa Italia e aspirare al passaggio del turno. Varesina (nella foto), Pro Palazzolo, Real Calepina e Casatese scendono in campo oggi, per continuare a coltivare i loro sogni di gloria. Alle 14.30, al comunale di Venegono Superiore, la Varesina attende quell’Arconatese da cui è già stata battuta in campionato per 2-3. I rossoblù hanno sinora superato gli ostacoli Città di Varese e Castellanzese (2-0 in entrambi i casi). Gli oroblù, invece, si sono sbarazzati di Gozzano (3-0) e Alcione (5-4 dopo i rigori). Sempre alle 14.30, la Casatese scende in campo al Chittolina per affrontare i liguri del Vado. I savonesi hanno estromesso dalla competizione Sanremese e Fezzanese (1-0 in ambedue i match), i lecchesi il Villa Valle (3-2) e il Fanfulla (1-0). Impegno serale, invece, al comunale di Palazzolo sull’Oglio dove la Pro Palazzolo, a partire dalle 20, si misurerà con la Real Calepina in un incrocio brescian-orobico. I padroni di casa hanno infranto i sogni di Atletico Castegnato (5-1) e Desenzano (5-4 dopo i rigori). Gli ospiti sono partiti dal turno preliminare eliminando il Caravaggio (3-1) e avendo poi la meglio su Brusaporto (4-2) e Ponte San Pietro (5-4 dopo i rigori).

Cristiano Comelli