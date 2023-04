Il Monza batte 2-0 lo Spezia: la salvezza è (quasi) matematica

La marcia del Monza prosegue in terza, come le vittorie consecutive che da San Siro, passando per la Fiorentina, arrivano a La Spezia in una serata di gestione e sostanza. I brianzoli vincono 2-0 una gara senza particolari acuti, a fuoco lento, e dove la maturità di una neopromossa che si comporta da grande ha avuto la meglio sul tentativo di casa di dare animo e spirito a una classifica che preoccupa come non mai. L’avvio lento degli uomini di Palladino dava un senso di rilassatezza che sembrava appartenere a chi non avrebbe più di tanto da chiedere alla sua stagione. Era solo gestione delle forze, e attesa di far male al momento giusto con i propri mezzi. Il primo è il mancino di Patrick Ciurria, l’uomo in più dei brianzoli da quando il nuovo tecnico siede sulla panchina biancorossa. Conclusione da 25 metri che bacia il palo e non lascia scampo a Dragowski. Giusto in tempo per andare al riposo con la tranquillità del vantaggio. La ripresa la gioca lo Spezia. Perlomeno ci prova la squadra di Semplici, con l’orgoglio e tutte le sue forze. Queste ultime, però, non bastano per superare un di Gregorio ancora, come sempre, in stato di grazia. Lui, del Monza sempre più salvo a 44 punti in classifica, è simbolo. Insieme, giusto per citarne un altro, all’instancabile Carlos Augusto: al 92’ il brasiliano ne ha ancora per correre indisturbato verso la porta e raddoppiare. Alla sua corsa, poi, si uniscono tutti mano per mano: è quella verso il settore ospiti in festa. Una festa che, da quelle parti, vorrebbero non finisse mai. IL TABELLINO Risultato primo tempo: 0-1 Spezia (4-2-3-1): Dragowski 5; Amian 5, Ampadu 5.5 (87’ Nikolaou sv), Wisniewski 5.5, Bastoni 5 (59’ Reca 6); Ekdal 6, Esposito 6; Gyasi 5.5 (80’ Krollis sv), Kovalenko 4.5 (59’ Agudelo 6.5), Verde 5 (59’ Cipot 5.5); Shomurodov 5. All.: Semplici 5. Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Izzo 6.5, Pablo Marì 6.5, Caldirola 6.5; Ciurria 7.5 (78’ Sensi 6), Pessina 6.5, Rovella 6 (62’ Machin 6), Carlos Augusto 6.5; Colpani 6.5 (62’ Birindelli 5.5), Caprari 6 (66’ Petagna 5.5); Dany Mota 6 (78’ Valoti 6). All.: Palladino 7.5. Arbitro: Rapuano di Rimini 6. Marcatori: 21’ Ciurria, 93’ Carlos Augusto. Note: ammoniti Gyasi, Birindelli e Sensi. Spettatori 9.200, incasso € 132.788. Recupero 2’ pt e 4’ st.