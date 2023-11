Calcio, Coppa Italia Serie C. Il Lumezzane vola agli ottavi, decisivo Ilari

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane batte 2-1 l’Arzignano e accede agli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C che si disputeranno mercoledì 29 novembre. Un successo sofferto quello conquistato dalla squadra di mister Franzini, che è riuscita a strappare il biglietto per il terzo turno della competizione tricolore solo a 2’ dalla conclusione dei tempi supplementari, quando la necessità di ricorrere ai rigori, come già era successo in precedenza contro l’Atalanta Under 23, sembrava ormai dietro l’angolo.

I rossoblù danno così continuità alla vittoria conquistata in Campionato in casa della Pro Patria, mentre ai gialloazzurri non rimane che puntare sulla determinazione e la tenacia messe in mostra nella ripresa per riprendere subito il cammino nel girone A dopo l’amara sconfitta rimediata nel derby col Vicenza.

Motivazioni importanti, trasferite dal Campionato, che rendono subito intensa la sfida giocata allo stadio Saleri. I valgobbini vogliono dimostrare di avere ritrovato il brio dei gironi migliori e si rendono insidiosi con Capelli e Malotti. Gli ospiti cercano di pungere a loro volta in avanti, ma la difesa rossoblù è sempre attenta e al 28’ Capelli sfrutta l’occasione giusta per portare in vantaggio il Lumezzane. Gli ospiti cercano di reagire con decisione, ma il punteggio non cambia e il copione della gara non muta nemmeno nella ripresa. Ma all’ultimo minuto dei 5’ di recupero, mentre i padroni di casa già pregustano la qualificazione, Lunghi, di testa, sigla l’1-1 che rende necessari i tempi supplementari. Nell’extra-time entrambe le due squadre cercano lo spunto risolutore, ma il risultato rimane invariato fino a 2’ dal termine del secondo tempo supplementare, quando Ilari firma il gol che fa esplodere di gioia il Lumezzane e vale l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Luca Marinoni