Brescia in acqua alle 16. L’AN cerca la svolta. In vasca trova Palermo

Torna in acqua alle 16 l’AN Brescia, attesa dalla sfida con la Palermo guidata dall’ex Busto Arsizio Baldineti. Una gara fondamentale per gli uomini di Sandro Bovo, che nella nuova formula della Serie A1 sono ora attardati dopo i pesanti ko con Savona e Ortigia. La sfida di oggi rappresenta un momento cruciale per l’AN Brescia, che cerca di recuperare terreno in Serie A1. La Palermo, guidata da Baldineti, è un avversario di tutto rispetto, attualmente in testa al proprio Girone di EuroCup. "È una partita difficile, una partita che vogliamo vincere", ha dichiarato l’allenatore Sandro Bovo.

Il morale in casa bresciana è alto grazie al recente successo in Champions League contro lo Steaua Bucarest. La squadra ha mostrato un gioco offensivo convincente, terminando il match con un netto 17 a 8. Il secondo quarto è stato decisivo: cinque reti e nessun gol subito hanno indirizzato la partita a favore dei lombardi. Questa vittoria ha portato l’An Brescia in seconda posizione nel girone, con 5 punti in 3 partite, e potrebbe rappresentare un importante slancio psicologico per la sfida di oggi.

"Dovremo stare concentrati su noi stessi, perché veramente fino ad adesso il vero nemico non sono stati gli avversari, ma siamo stati noi stessi", ha affermato Bovo. Dal canto suo, Vincenzo Dolce ha messo in guardia dal generare "falsi entusiasmi" e ha ribadito l’importanza di "continuare a lavorare su noi stessi, sul nostro gioco e aumentare il nostro livello".

Una vittoria potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione, mentre una sconfitta potrebbe complicare ulteriormente la situazione in classifica: "A parte la partita di Siracusa dove davanti abbiamo fatto ridere, per il resto direi che le prestazioni erano in linea con quello che noi pensavamo visto il rinnovamento completo della squadra", conclude Sandro Bovo, anche in riferimento alle buone prestazioni crescenti dei due centroboa, Lazic e Giannazza.

