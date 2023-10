Brady, la maglietta da FOOTBALL AMERICANO dell'ultimo match valutata 2,5 milioni

Va all’asta a Las Vegas la maglietta indossata da Tom Brady (nella foto) durante la sua ultima partita con i Tampa Bay Buccaneers. È stimata fino a 2,5 milioni di dollari. Se la vendita andrà secondo le previsioni, sarà da record per una maglietta da football. Si tratta della jersey numero 12 che il fuoriclasse del football indossò per il match finale della sua 23esima stagione in NFL. In quell’occasione, i Bucs erano ai playoff contro i Dallas Cowboys, persero per 31-14. Qualche settimana dopo, nel febbraio del 2022, Brady annunciò il ritiro. Finora il record per una jersey appartiene a Joe Montana dei San Francisco 49ers. La maglietta da lui indossata durante i Super Bowl XIX e XXIII è stata venduta lo scorso marzo per oltre 1,2 milioni di dollari.

Brady, 46 anni, è una vera leggenda della Nfl. Ha vinto sette Super Bowl, sei con i New England Patriots e uno con i Buccaneers, e per cinque volte è stato eletto miglior giocatore della finalissima che assegna il titolo. In tre stagioni è stato nominato migliore giocatore della Lega e per quindici volte è stato selezionato per il Pro Bowl, la partite delle stelle del campionato. In cinque stagioni, Brady ha fatto segnare il record di passaggi da touch down. In 23 anni di carriera al massimo livello, il quarterback ha guadagnato più di 500 milioni di dollari.