Attenti alla Cremonese Il centrocampo è stellare

di Mariachiara Rossi

La prima amichevole estiva contro il Pieve di Bono, squadra di prima categoria del Trentino, non può essere considerata già una prova di valutazione, anche perché buona parte dei nuovi innesti, Vazquez e Sekulov a parte, non sono scesi in campo, ma offre a tifosi e allenatore almeno una considerazione essenziale. Nel reparto in cui la Cremonese ha sofferto di più nella passata stagione, il centrocampo, attualmente vanta più opzioni e tutte di ottimo livello.

Il ds Giacchetta, in accordo con l’allenatore Ballardini, nell’ultima settimana ha allestito una mediana robusta, di esperienza e con parecchio talento, andando a pescare anche profili, come lo stesso Bertolacci, che conoscono molto bene il tecnico di Ravenna.

Operazioni di mercato, tutt’altro che scontate, che hanno messo in luce l’ambizioso progetto della società: provare a competere per i playoff o addirittura spingersi verso la vetta per ritornare nella divisione maggiore.

Il primo colpo di reparto, Nikola Sekulov in prestito dalla Juventus, nel giro di 45’ ha dimostrato che le voci che circolavano sul suo enorme potenziale erano più che fondate: ha tiro, visione di gioco, qualità con il pallone tra i piedi e soprattutto duttilità. Caratteristica che gli consente di giocare al centro, sulla trequarti o addirittura a tutta fascia.

Il “Mudo” Vazquez non ha bisogno di presentazioni, sembrava pronto a tornare in Argentina ma il legame che lo unisce a Ballardini dall’esperienza al Palermo del 2015, lo ha convinto ad accettare la sfida. Vale lo stesso per Andrea Bertolacci, che dopo la parentesi in Turchia, ha risposto subito alla chiamata del mister che lo ha guidato ai tempi del Genoa. Alessio Brambilla, classe 2001, e Michele Collocolo, classe 1999, sono i giovani sui cui la società a deciso di puntare anche per i prossimi anni. Il primo sarà il vice di Castagnetti, il secondo, è la scommessa vinta dall’Ascoli in Serie B nelle ultime due stagioni, una mezzala con il vizio del gol che contribuirà ad incrementare la capacità realizzativa della squadra.