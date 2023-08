All’AlbinoLeffe servono innesti sul fronte offensivo

Sabato l’amichevole contro il Rimini è stata annullata quindi in casa Celeste per preparare il campionato si sono dovuti accontentare di una partitella in famiglia, a ranghi misti, finita 2-0 per la squadra vestita di rosa su quella gialla con le reti segnate da Brentan e Piccoli. Si tratta della prova finale prima dell’inizio del campionato che per l’Albinoleffe è previsto lunedi 4 settembre (ore 20.45) a Vicenza contro il Lanerossi, un avvio da brivido perchè si tratta di una delle favoritissime. Una partenza subito in salita per una squadra che deve provare a scollinare con i meno danni possibile.

Al primo impegno la squadra di Lopez già ex giocatore e anche allenatore dei biancorossi, ci arriva con risposte tutto sommato positive dalle amichevoli che hanno registrato 5 successi, un pareggio e una sconfitta contro una squadra di B, la Reggiana. La squadra, nonostante le partenze, è stata rafforzata in porta con l’arrivo del portiere Marietta, in difesa con l’innesto di Gatti, a centrocampo con gli arrivi di Giorno, Munari, Toccafondi e Zanini e in attacco con gli innesti di Longo e Carletti, ma è proprio il settore d’attacco che lascia qualche dubbio visto che se ne sono andati ottimi goleador come Manconi e Cocco. In questi ultimi giorni di mercato servirebbe ancora un attaccante che ha il feeling con il gol e anche un po’ di esperienza.

Vasco Algisi