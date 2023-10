Al Forum è orgoglio Milano. L’Olimpia parte piano e soffre. Poi Reggio Emilia cede 79-68

BASKET

di Sandro Pugliese

Ritrova il successo l’Olimpia Milano che ferma la corsa della Pallacanestro Reggiana regolandola per 79-68 al Forum di Assago. Così i milanesi raggiungono proprio la Unahotels in classifica con uno Stefano Tonut vero trascinatore tra gli esterni con 16 punti (67 da 2 e 12 da 3) in 21 minuti e Alex Poythress importante riferimento interno con 14 punti frutto di una serata perfetta al tiro con 55 da 2 e 44 ai liberi.

Milano scopre anche l’entusiasmo di Ismael Kamagate che allunga i tempi della buona prestazione interna già fatta con Treviso e questa volta realizza 7 punti in 15’. Nikola Mirotic è il solito barometro, ne piazza 12 (35 da 2 e 13) sempre in momenti delicati del match.

Qualche segnale di accensione da Pangos che, infatti, trova ben 29 minuti in campo distribuendo 4 assist oltre ai 12 punti realizzati (33). Eppure l’inizio era stato sconvolgente in negativo con i biancorossi di Milano a non segnare mai e quelli di Reggio Emilia a far canestro con continuità. Così al 10’ il punteggio parla di un inaspettato 9-18, addirittura solo 5 punti dopo 8 minuti di partita. Dopo una settimana di allenamenti solo con l’idea di dover vincere a tutti i costi questo è stato paradossalmente il rimbalzo che ha fatto tornare l’Olimpia sulla terra. Così è arrivato il cambio di passo deciso subito nel secondo periodo. Soprattutto in attacco, dove è finalmente Milano a realizzatore in svariati modi, limitando con energia le iniziative reggiane con un maxi break di 25-9 che porta al 34-27 all’intervallo.

Il primo sorpasso è firmato dall’unico canestro del capitano ed ex di turno Nicolò Melli che, al 15’, firma il 24-23, momento dal quale poi l’Armani non si guarda più indietro. L’onda lunga arriva fino all’urlo della schiacciata di Shields per il 52-36 con il parziale che diventa addirittura un incredibile 43-18. Poi sono Tonut e Kamagate a sigillare la gara con i punti del 60-45 del 30’. Così l’ultimo periodo può diventare di gestione per i milanesi, ritoccando di nuovo il massimo vantaggio del +16 con Mirotic (63-47) e anche con Bortolani nel finale sul 77-61 prima di alzare definitivamente il piede dall’acceleratore negli ultimi minuti di partita.

Già dopodomani si entra nel vivo della settimana di Eurolega, in campo ancora al Forum arriverà l’Olympiacos nel match che celebrerà anche l’addio al basket di Gigi Datome, mentre poi giovedì i biancorossi voleranno a Madrid per la sfida contro i campioni d’Europa del Real. Un bel test per iniziare a capire quale sarà la pelle europea dell’Armani in questa nuova stagione.