Nuovo ristorante Tegamino's a Milano: la pizza al tegamino conquista viale Bligny

Un nuovo e coloratissimo ristorante in viale Bligny al numero 5, Milano, nato dalla collaborazione tra il founder Marco Serrone e l’imprenditrice Elisa Simonaro. L’idea di base? Semplice: la pizza al tegamino. Infatti il ristorante arriva dopo il successo del food corner “Tegamino’s go!“ dedicato al delivery in via Federico Faruffini. "Non esiste un food brand al mondo dedicato all’autentica pizza cotta al tegamino come Tegamino’s, un’esperienza del tutto nuova e inimitabile – dichiara Marco Serrone, founder di Tegamino’s sulla scelta di intraprendere questa nuova avventura imprenditoriale –. Il nostro slogan, “It’s not a dream, taste it“ incarna la promessa di un gusto unico valorizzando ingredienti selezionati e tecniche artigianali, ridefinendo il concetto di pizza tradizionale. Passione, qualità, tradizione e innovazione, esperienza e sostenibilità sono solo alcuni dei nostri valori imprescindibili". Con un impasto leggero e croccante, ingredienti selezionati e un’atmosfera accogliente. "Crediamo che la pizza possa regalare alle persone un sorriso a tavola, un piatto che ci riporta tutti bambini. Con Tegamino’s ho concretizzato quella che oggi definirei la mia filosofia di vita: la passione rende tutto più buono – dichiara il founder –. Nei prossimi anni, l’obiettivo è nel breve periodo quello di consolidare la presenza del brand a Milano con nuovi punti vendita in città. Parallelamente, svilupperemo il franchising, selezionando partner strategici per espanderci prima in Italia e successivamente all’estero. Nel lungo periodo, puntiamo a fare di Tegamino’s un brand di riferimento per la pizza al tegamino, con un network di locali nelle principali città, sfruttando il potenziale della delivery e delle nuove tecnologie per migliorare l’esperienza del cliente, garantendo sempre coerenza con la nostra missione: offrire una pizza autentica, diversa e irresistibile. Siamo pronti a portarla ovunque: è la pizza al tegamino, una specialità che si distingue per la doppia cottura, garantendo una base croccante e un cuore soffice". Tra le proposte, spiccano “Parmigiana“ con melanzane impanate, pomodoro, mozzarella, grana e basilico fresco; “Conci“ con mozzarella fiordilatte, pancetta croccante, cipolla di Tropea e grana; “Marghe Più Gusto“, rivisitazione della Margherita arricchita con pomodorini ciliegino rossi “confit”, grana e basilico.