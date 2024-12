Musica per il palato e per la mente

Dolci Sinfonie, un’idea regalo, un cofanetto al cui interno si trova un carnet da 2 o 4 ingressi su un’ampia selezione tra i Concerti dell’Orchestra Sinfonica di Milano, accompagnati da una confezione di praline firmate dal maître chocolatier Ernst Knam. Il ripieno di ogni pralina è ispirato alle melodie e alle atmosfere dei brani più celebri de Lo Schiaccianoci di Čajkovskij interpretati dall’Orchestra Sinfonica di Milano, ascoltabili inquadrando il QR code. Dall’aroma caldo di noci e cannella (ispirato al Valzer dei Fiori), al pistacchio (associato alla Danza Russa), alla dolcezza degli agrumi canditi (che richiamano la Danza della Fata dei Confetti), Dolci Sinfonie è il regalo perfetto per immergersi nella magia del Natale. Dolci Sinfonie è in vendita a partire da domenica 1° dicembre on line e in biglietteria (largo Mahler) aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 19. Per info scrivere a biglietteria@sinfonicadimilano.org o chiamare lo 0283389.401/402. Abbonamento Dolci Sinfonie 2 concerti/ingressi. Prezzo: 75 euro (65 sostenitori e abbonati).