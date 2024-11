MTM, il piacere di sorridere: "Una ventata d’aria fresca"

"A ciascuno il suo respiro". Ecco il claim per la campagna abbonamenti della stagione 2024/25 di Manifatture Teatrali Milanesi. Una stagione dedicata al “respiro”. Perché gli abbonamenti si fanno portatori di una ventata d’aria fresca.

L’abbonamento “Il piacere di sorridere“ è un lasciapassare per la risata: tre spettacoli al prezzo di 63 euro a scelta, tra le commedie in scena al Teatro Litta e al Teatro Leonardo.

Tra i volti che calcano la scena ci sono quelli di Max Pisu e Gaia De Laurentiis, Federico Basso, Vito, Antonio Cornacchione, Alessandra Faiella e Pino Quartullo. Fino al 24 novembre sul palco sale “Come sei bella stasera!“, spaccato di vita reale in cui tutti gli spettatori (anche i single) non possono fare a meno di immedesimarsi. E a dar corpo ai protagonisti Gaia De Laurentiis e Max Pisu, due interpreti differenti per formazione e storia che condividono però l’affetto del pubblico e il desiderio di divertire, guidati dalla regia di Marco Rampoldi, sempre più sicuro nella sua ricerca sulla nobiltà del ridere a teatro. Perché il sorriso è una delle cifre caratterizzanti della stagione di MTM, che si impegna in una promessa di leggerezza e ilarità attraverso l’ironia acuta dei suoi interpreti. E il 2025 stupirà ancora, con Antonio Cornacchione che scrive una farsa divertente ma ruvida, politicamente scorretta, affiancato in scena da un istrionico Pino Quartullo e dalla verve di Alessandra Faiella. Palmiro, tipografo sull’orlo del fallimento, vive in un appartamento popolare di proprietà della Regione, intestato ai genitori morti da anni. Per non pagare il Tfr alla sua unica dipendente, un’ungherese della quale è segretamente innamorato, le offre vitto e alloggio.

Un giorno riceve lo sfratto e l’appartamento viene assegnato a una famiglia rom; si trova così al centro di una disputa politica tra centri sociali che lo vorrebbero cacciare e neofascisti che lo difendono in cambio di un’adesione ideologica che metterà a dura prova le sue certezze politiche. Palmiro ne uscirà profondamente cambiato diventando un eroe, suo malgrado..

Manifatture Teatrali Milanesi prosegue nel progetto di coinvolgimento degli “under 30“. Per farlo propone due carnet, da due e da quattro spettacoli, da 26 e da 42 euro, per rendere sempre più accessibile la programmazione alla Gen Z. Non manca il classico “Respiro“ che dà la possibilità di scegliere 5 spettacoli al prezzo di 78 euro. E gli over 65 possono scegliere lo stesso abbonamento al prezzo ancor più vantaggioso di 68 euro. Ad arricchire l’offerta, al costo di 63 euro, l’abbonamento Corrado d’Elia, valido per tre spettacoli della compagnia.