La rivoluzione di Goldoni rivista in chiave digitale

Teatro Out Off e Manifatture Teatrali Milanesi alleati. Con un unico obiettivo: "Portare a conoscenza delle giovani generazioni gli autori più importanti della letteratura e della drammaturgia italiana usando strumenti di comunicazione innovativi". La dichiarazione d’intenti è firmata dal regista e direttore dellOut Off, Lorenzo Loris. Il prescelto è Carlo Goldoni, la cui ricerca teatrale a tutti i livelli ha fatto conquistare alla commedia la dignità di un genere vero e proprio. E ha rivoluzionato la “commedia dell’arte” ormai meccanica e ripetitiva, gestita da mestieranti, senza testi ma solo con la traccia di “canovacci”, che gli attori accompagnavano con mimica grottesca, maschere e personaggi fissi. Goldoni, pur avversato da oppositori, ha rivoluzionato i codici dello spettacolo in Italia dando dignità letteraria a personaggi, costumi, sentimenti, lingua, e impliciti contenuti morali. Con una nuova lingua vivace, comprensibile ai più. Espressione della borghesia che stava conquistando il potere. "Per avvicinare il grande autore alle nuove generazioni abbiamo pensato di far convergere due mondi apparentemente inconciliabili come il ’700 e la tecnologia contemporanea, e affidato la drammaturgia a un 25enne “nativo” digitale con spiccata propensione verso la commedia". L’opera è concentrata sui Memoires, autobiografia appassionante scritta da Goldoni. Per il resto, basta godersi lo spettacolo.