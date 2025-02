Gustariso 2024: la celebrazione del riso Carnaroli a Paullo

Nell’anno della celebrazione dell’80° anniversario della selezione del riso Carnaroli, sta per aprire i battenti la nona edizione della nota rassegna gastronomica dedicata al Re dei risotti: dal 24 febbraio al 23 marzo torna infatti Gustariso. Promossa dalla Città di Paullo – con il patrocinio di Ente Nazionale Risi – la rassegna nasce per divulgare l’origine storica del riso Carnaroli e per promuoverne la varietà originale (selezionata nel 1945 dalla Famiglia De Vecchi, nelle risaie che un tempo circondavano la città). Come sempre, il fulcro della manifestazione sarà il riso: 100% Carnaroli, prodotto a partire da semente certificata.

A garanzia della purezza della varietà, i ristoratori proporranno o riso Carnaroli DNA controllato (con il marchio rilasciato dal Parco Tecnologico Padano di Lodi) o riso Carnaroli Classico (coltivato secondo i criteri indicati da Ente Nazionale Risi), escludendo così l’eventualità di servire ai tavoli una delle varietà similari spesso vendute sotto la stessa denominazione ma che hanno poco a che vedere con il Carnaroli originale, sia dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche che della resistenza alla cottura.

"Gustariso è la rassegna di un intero territorio che riscopre un prodotto di eccellenza internazionale come il riso Carnaroli, che proprio qui è nato 80 anni fa. È concreto supporto alla nostra economia gastronomica e delle tante realtà ristorative che investono sui prodotti di qualità – afferma Gabriele Guida, assessore alla Cultura e alla Comunicazione Istituzionale della Città di Paullo –. Una rassegna di valore che conferma l’impegno dell’Amministrazione verso la valorizzazione del territorio oltre i propri confini, aprendo le porte del gusto". Dopo il successo della scorsa edizione, verrà riproposta la possibilità di scegliere tra menu a prezzo fisso e piatti alla carta, e di prenotare sia in settimana che nel week end. I ristoranti aderenti sono undici – collocati lungo la Strada del Gusto tra Sud Milano, Lodigiano e Cremasco – e le ricette a base di Carnaroli ben 57, una più irresistibile dell’altra: Carnaroli ai pistilli di zafferano e brasato alla Croatina, Carnaroli alla Barbera barricata, ricotta di capra e crudo di Fassona piemontese, Carnaroli con quaglia glassata e cavolo nero, Carnaroli alle erbe aromatiche e taleggio, oppure l’intramontabile Carnaroli alla milanese con ossobuco in gremolada... solo per citarne alcune.

Novità di questa nona edizione è la Gustariso Card: una tessera a punti con cui, prenotando in tre ristoranti diversi, si avrà diritto a un gustoso omaggio.