Ecco il rombo alla Clooney. L’idea di chef Vettorello

Ogni piatto, come un film. "Perché ogni piatto racconta una storia, non solo di sapori, ma di territorio, di stagione e di mani che coltivano la terra o pescano nel nostro mare". Parole (e soprattutto filosofia di vita) di chef Tino Vettorello, reduce dall’ennesimo trionfo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia dove ormai è di casa da anni. "La Biennale di Venezia ha indicato precisi principi di sostenibilità ambientale da rispettare in tutte le fasi del ciclo di vita degli eventi – spiega lo chef imprenditore –. Questo è il motivo per cui credo fermamente nella valorizzazione in tavola dei prodotti locali per rispettare il ritmo della natura e sostenere le piccole comunità che, come veri artigiani, lavorano con amore e passione. È un po’ come scegliere un film: autentico, vero, ricco di emozioni. La vera magia del cibo è quella di creare connessioni, proprio come fanno registi, attrici e attori con i loro film", sottolinea.

E allora, alla sua tavola pesce del Nord Adriatico, branzini della Valle del Lovo, vongole biologiche di Caorle, granchio blu della Laguna, ostriche rosa Tarbouriech e molta verdura e frutta di provenienza locale.

Tra le tante creazioni di chef Vettorello, ne abbiamo scelta una ispirata naturalmente al grande cinema e dedicata al divo statunitense che in Italia è ormai di casa: George Clooney. Ecco la ricetta.

Rombo alla Clooney

Gli ingredienti:

Tranci di rombo per circa 480 grammi, Vodka 70 ml, Salicornia 200 g, Prosecco brut 200 ml, Olio EVO e Lamponi qb.

Come procedere:

Mettere un filo d’olio in una padella, poggiarci i tranci di rombo. Insaporite i tranci da ogni lato e salate leggermente. Versare la vodka nella padella e flambare i tranci. Aggiungere il Prosecco brut, coprire e far cuocere per circa 5 minuti.

Togliere il coperchio e continuare la cottura finché il Prosecco non è evaporato. Nel frattempo sbollentare la salicornia per 30 minuti in acqua bollente, poi passarla in una boule con acqua e ghiaccio e infine asciugarla con carta assorbente da cucina.

Condire la salicornia con un filo di olio EVO. Frullare i lamponi con qualche goccia di limone.

Mettere la salicornia alla base di ogni piatto formando un letto. Appoggiare il filetto di rombo sul letto di salicornia, decorare con qualche puntino di gel.

A voi un piatto per stupire i commensali. E sognando - perché no? - il grande cinema.