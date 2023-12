Cù Bòcan: il Single Malt che apre nuovi orizzonti

La grande peculiarità di Cù Bòcan - prodotto negli alambicchi di Tomatin - è che la distillazione avviene solo per una settimana ogni anno, nel periodo invernale: le basse temperature, infatti, permettono una condensazione più rapida dei vapori nell’alambicco, che dunque tornano prima in forma liquida, riducendo il contatto con il rame. Il distillato così ottenuto è più corposo, e ha un carattere decisamente aromatico e fruttato, che non viene sovrastato dalla torbatura dell’orzo.