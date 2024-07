Buccia nera, polpa rossa senza semi: il successo di "Dolce Passione"

Una storia trascorsa nei campi, per portare dalla terra alla tavola prodotti di qualità. Il successo dell’azienda agricola Lorenzini Naturamica è determinato da quarant’anni di lavoro, oggi visibili in una superficie di circa 560 ettari di terreni fertili della Pianura Padana e 120 ettari nell’areale di Pachino in Sicilia, con una conduzione basata su qualità, genuinità e garanzia. Il melone – con le linee principali King’s Red, Harper Rosso, Jollino, Dolcitaly, Unique – è da sempre la principale produzione dell’azienda Lorenzini Naturamica.

Ma negli ultimi due anni “la passione ha cambiato colore” e si è fatta spazio la produzione di un particolare tipo di anguria chiamata Dolce Passione, il cocomero a buccia nera della varietà Giotto, di ricerca al 100% italiana, ditta sementiera Italiana e prodotto esclusivamente in Italia, con una polpa rosso vivace, croccante, zuccherina, molto ricca di fibre grazie anche all’assenza di semi. Altra caratteristica unica: Dolce Passione ha un’ottima conservabilità di oltre 20 giorni, con un peso medio dai 4 ai 6 kg.

Tanti gli abbinamenti ideali...dalla granita all’anguria di Vincenzo Pennestrì all’antipasto di chef Emin Haziri, fino al cocktail di BOB Milano.