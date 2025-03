Aperitivo in Quota: formaggi Dop e cocktail inediti nei rifugi della Valtellina

Dai rifugi a 3000 metri di altezza, tra panorami mozzafiato, ai locali in borghi incastonati tra le montagne, fino alle baite punto d’arrivo di ciaspolate. Partita l’1 marzo l’iniziativa “Aperitivo in Quota”, firmata dal Consorzio di Tutela Valtellina Casera e Bitto che sposa i suoi formaggi Dop a tre cocktail inediti a base di ingredienti locali: piante aromatiche (ad esempio l’Artemisia Glacialis), frutti rossi e mele della Valtellina Igp da degustare in rifugi e locali “in quota”.

Un’occasione perfetta per scoprire la magia di un territorio che vanta 200 km per lo sci nordico e oltre 400 km di piste da sci alpino: dalle tappe delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, come Bormio e Livigno, con i suoi 4 snowpark internazionali, a Santa Caterina Valfurva, perfetta per ciaspolate e freeride. Ma anche un’opportunità per scoprire formaggi Dop frutto di tradizioni secolari, attraverso nuove proposte che esprimono tutto il sapore della Valtellina in un bicchiere, con degustazioni che mettono in tavola il fascino e la magia degli alpeggi, dei calecc’ e delle casere.

Saranno 12 i locali coinvolti dove nei weekend fino a Pasqua 2025, sarà possibile degustare lo speciale tagliere a base di formaggi DOP Valtellina Casera giovane e stagionato in purezza, con “Aperitif del cascin” (un mix di vermut rosso, liquore da Artemisia Glacialis, miele millefiori e angostura), Spritz del Passo (rivisitazione dello spritz a base di sidro di mela, amaro locale e lamponi) e Sbagliatissimo (grappa di sforzato barricata, rosso di Valtellina Doc e bitter bianco). I cocktail sono ideati in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Sondrio.