Accendi una scintilla. Così Fondazione Piatti lancia “Christmas Joy“: gospel e solidarietà

Fondazione Renato Piatti si occupa di cure, assistenza e riabilitazione per bambini, adulti e anziani con disabilità intellettiva, disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico: accoglie ogni giorno oltre 700 persone. "C’è bisogno crescente di servizi per bambini con disturbi dello spettro autistico e disturbi del neuro sviluppo – afferma Franco Radaelli, direttore generale di Fondazione Piatti – e a fine anno sono 351 quelli in lista d’attesa per i nostri tre Centri Terapeutici Riabilitativi e Semiresidenziali (CTRS) di Varese, Besozzo, Milano". Proprio per "non lasciare indietro" nessuna delle molte famiglie in attesa e in condizioni socio-economiche precarie, è nato tre anni fa il Fondo di solidarietà di Fondazione.

Con la campagna di raccolta fondi “Accendi una scintilla” Fondazione Renato Piatti invita tutti a sostenere l’importante servizio. L’inaugurazione dell’iniziativa solidale giovedì 30 novembre alle 21 al Teatro di Varese, col concerto gospel “Christmas Joy”. Cento cantanti e un viaggio musicale nei canti della tradizione gospel, dai brani di Natale al pop grazie ai cori di Solevoci. Biglietti su www.accendiunascintilla.it. "Siamo felici di poter contribuire ad un’iniziativa solidale che ricade sul territorio", afferma Fausto Caravati (nella foto), direttore Solevoci.