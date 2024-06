Fra Celestino e i ragazzi con il saio

Nella rievocazione storica ispirata a San Gerardo non potevano mancare i frati che ricordano i conversi a servizio dei malati. Per questo gli organizzatori del corteo hanno proposto la partecipazione a uno dei religiosi più conosciuti in città: Fra Celestino Pagani, dei frati minori del Santuario della Madonna delle Grazie, noto fra l’altro come referente della mensa dei poveri che ben si abbina con la figura di San Gerardo, che portava il pane agli indigenti.

Con lui ha aderito al corteo storico di quest’anno anche un gruppo di ragazzi della compagnia teatrale Amici di Francesco, che portano in scena nei teatri italiani l’omonimo musical, che ha all’attivo circa 50 repliche, in cui Fra Celestino è protagonista.

Tra i suoi talenti, quello di esprimere la fede attraverso la musica, come cantautore di brani a tematica religiosa che poi diventano video virali.

Cinque ragazzi del gruppo utilizzerano i sai di scena, un altro è in abito da cavaliere (Francesco da ragazzo) e poi c’è Fra Celestino, che quell’abito lo porta tutti i giorni.

"Abito a Monza da cinque anni – racconta Fra Celestino – e sono contento di poter dare un piccolo contributo a un evento significativo per la città, anche perché il nostro il convento rientra nella parrocchia di San Gerardo. È anche un modo per essere integrati con la città. Per noi della compagnia teatrale è un’occasione per ritrovarci".

Il cast comprende 23 giovani, provenienti dalla Brianza, ma anche da Rozzano, Pavia, Milano e Modena. Prossimo spettacolo il 29 giugno, nella chiesa dell’Annunciata, a Peregallo di Lesmo.