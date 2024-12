Un Natale in Lombardia all'insegna del grande relax

Calore e ospitalità senza eguali, il tutto da assaporare durante le feste natalizie: benvenuti in Lombardia, la regione accogliente per antonomasia. Date queste premesse, la domanda sorge spontanea: dove è consigliabile recarsi, per scoprire tutto il fascino di un soggiorno memorabile? Pavia, antico fulcro del Regno Longobardo, è una delle tappe imperdibili per questo Natale 2024 in Lombardia. A soli 30 minuti da Milano, questa città lascia a bocca aperta per il suo fascino medievale. Da provare l’emozione di una passeggiata per il centro storico illuminato o una visita al Castello Visconteo, che ospita un suggestivo villaggio di Natale. E poi di corsa, verso la Basilica di San Michele Maggiore, dove, durante le feste natalizie, è possibile ammirare presepi artistici unici nel loro genere. Ma gli eventi sono numerosi anche nella provincia pavese, con date che vanno da dicembre 2024 a gennaio 2025 e con una varietà di esperienze, tra cui mercatini artigianali, prodotti enogastronomici locali, spettacoli e attività per bambini. Ma cambiamo itinerario, sempre rimanendo in Lombardia. Comode, vicine e ricche di proposte per tutti in gusti: la Val Seriana e la Val di Scalve, tra le province di Bergamo e Brescia, offrono l’opportunità di godere della montagna invernale in tutte le sue sfaccettature: dalle piste dove praticare sport sulla neve a tutti i livelli ai rifugi in quota per gustare le prelibatezze locali, fino agli itinerari da percorrere con le ciaspole e le escursioni in motoslitta. L’atmosfera natalizia che si respira nei piccoli borghi medievali rende ancora più magica la vacanza e fa venire voglia di partire già ad inizio dicembre, quando si accendono le luci dei mercatini. Invece, per chi ama particolarmente l’inverno, le sue atmosfere natalizie e soprattutto gli sport invernali, i Piani di Bobbio in Valsassina sono la meta ideale per una vacanza sulla neve a pochi passi dalla città. I 36 chilometri di piste del comprensorio Piani di Bobbio – Valtorta, raggiungibile da Barzio con una comoda cabinovia, offrono molte opportunità di divertimento sia per principianti e famiglie sia per gli sciatori esperti. Un soggiorno o una vacanza all’insegna dell’attività sportiva, in fondo, fa sempre bene, oltre ad essere una sana iniezione di ricarica in vista degli impegni (lavorativi e non) che si dovranno affrontare nel corso del nuovo anno.