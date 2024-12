Quando il regalo è utilissimo

Non datelo per scontato: il pigiama, checché se ne dica, è sempre un regalo gradito, se non altro per la sua utilità, se poi è un pigiama in flanella con motivo scozzese e un sorridente Topolino, allora lo spirito natalizio è assicurato. Volete completare l'opera? Cosa c'è di meglio delle morbide pantofole natalizie sempre a tema Topolino che, questa volta, indossa un cappello da Babbo Natale sull'applicazione ricamata che orna la tomaia dal motivo scozzese di queste calzature. Cambiando completamente genere ma rimanendo in tema di regali utili, per illuminare la cameretta dei più piccoli di casa ecco l'adorabile lampada di Stitch (c'è anche la versione con Angel) che può essere posizionata sul comodino o su una mensola per ottenere un bagliore caldo e magico. Sempre rimanendo in tema cameretta, o meglio di scrivania, il porta penne (o, volendo, anche vaso per piante) di Deadpool porterà quel tocco di irriverenza del Super Eroe Marvel.