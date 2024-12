Anche il tennis è alla moda: per un regalo chic

Il tennis è lo sport del momento, e su questo ci sono veramente pochi dubbi. I nostri campioni, proprio sul finire dell'anno, ci hanno regalato momenti indimenticabili. Emozioni talmente forti che ovviamente il mondo ha intercettato e trasformato in capi di abbigliamento e accessori davvero unici. Il tennis core ha conquistato proprio tutto e tutti, e il Natale, ormai alle porte, sarà l'occasione perfetta per regalare qualcosa a tema. Per lui, ad esempio, è molto interessante la proposta fatta da Real Luxury Napoli. Si tratta di una cravatta, 100% seta, con base rossa e poi arricchita con racchette e palline da tennis: un regalo alternativo e glamour per l'uomo che ogni giorno deve essere impeccabile. Tanta, tantissima, la scelta per sorprendere le donne che amano il tennis. Si va dal classico e intramontabile maglione da tennis con collo a “v”. Sono tanti i brand che non possono farne a meno e tra loro ci sono Tory Burch, Lacoste – con lavorazione a trecce, righe a contrasto e coccodrillo ricamato sul petto – e Mango. Restando tra i classici, quando si parla di tennis non può certo mancare la polo e le case di monda da sempre si sbizzarriscono interpretando questo capo secondo la loro filosofa, come fa Vogue proponendone una versione a felpa. E poi ci sono gli accessori. Oltre al tradizionale bracciale tennis, racchetta e pallina conquistano anche altri bijoux, come la collana Jeulia, gli orecchini di Singularu o la Tennis Collection di Capri Watch.