Nuovi modelli assistenziali per fragili e terza età

Emmaus è un gruppo di assistenza alla persona fragile, con focus sulla terza età. Attivo primariamente nell’ambito residenziale per anziani, con un’offerta di RSA e Case Residenza per non autosufficienti, offre anche soluzioni abitative per autosufficienti (Case Famiglia e Housing Sociale), oltre che servizi di Cure Intermedie, Centri Diurni e Assistenza domiciliare in regime di RSA Aperta. In questi casi il polo principale di erogazione dei servizi è comunque la Residenza per anziani, che funge da presenza attiva e partecipativa del tessuto sociale circostante. La presenza di Emmaus in Lombardia copre le provincie di Milano, Lodi, Como e Cremona: vi sono infatti residenze a Milano e Lodi città, Asso (provincia di Como) e Stagno Lombardo (Cremona). Oltre a servizi socio-sanitari d’eccellenza, il gruppo offre anche attività ricreative e occupazionali di grande interesse per ospiti e familiari. Per citarne alcuni, la partecipazione a Top Cultura, una competizione internazionale tra RSA con quiz e sfide di cultura generale, contro il decadimento cognitivo, il progetto Bug Hotel, che prevede l’installazione di casette per insetti impollinatori nei giardini di struttura, per la sostenibilità ambientale. Più recentemente ad Asso lo spettacolo “Turandot”, realizzato nell’ambito Opera White del Teatro Sociale di Como, ha portato l’opera lirica in RSA coinvolgendo in prima persona gli ospiti ed ha registrato un grandissimo successo. Emmaus è anche un riferimento per tutta la cittadinanza, recentemente ha promosso alcune campagne consultabili nel sito dal titolo “Emergenza caldo” e “L’estate a tavola” che danno informazioni utili ad affrontare la stagione più calda, soprattutto in terza età. Senza dubbio l’operato di qualità è stato confermato dalla premiazione del gruppo agli ultimi Best Italian Healthcare Awards, dove Emmaus è salita sul podio al primo posto per la Categoria Gestione del personale e al secondo posto per la Categoria RSA anziani. Infine, è stata riconosciuta dal Centro Studi ItalyPost tra le 1.000 imprese best performer del Piemonte. Luigi Amati, amministratore delegato del gruppo, afferma: «Siamo molto felici di esserci affermati nel panorama socio-assistenziale nazionale, i riconoscimenti ottenuti sicuramente premiano l’impegno di tutto il nostro staff, e ci spingono a perfezionarci sempre più. Ci stiamo impegnando sul fronte della formazione e sul fronte dell’innovazione di servizio per essere sempre più una risposta per i nostri assistiti».