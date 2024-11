Mercatini a Milano, a vincere è la solidarietà

Milano è senza dubbio una città che offre, a residenti e turisti, una serie molto ricca di iniziative ed eventi, per la gioia di stare insieme e di condividere delle esperienze uniche. Nel momento in cui si avvicinano le festività, alla già grande attrattività del capoluogo lombardo si aggiungono una serie di iniziative che portano un’atmosfera unica tra le strade e le piazze milanesi. Ce n’è davvero per tutti i gusti. L’arrivo dei mercatini di Natale a Milano rappresenta sempre un’ottima ragione per organizzarsi e trascorrere almeno una giornata in città, andando alla ricerca del regalo più bello o dell’occasione unica da mettere sotto l’albero. Se poi tutto questo viene accompagnato dalla solidarietà e dalla beneficenza, il valore di queste esperienze di certo raddoppia. Ed è così che dal 24 novembre, presso Casa Emergency in via Santa Croce 19, è possibile trovare tante idee regalo e sostenere importanti progetti di solidarietà in Italia e nel mondo. Dalle decorazioni natalizie e le tazze realizzate a mano dell’Uganda agli accessori cuciti e ricamati dalle donne afghane, dai cesti natalizi alle magliette dell’associazione firmate da artisti e disegnatori contemporanei, ecco alcuni dei numerosi prodotti che si possono acquistare nel negozio di Natale Emergency di Milano, aperto tutti i giorni in orario 11.00-19.30. Da non perdere, sempre in città, l’appuntamento con il Banco di Garabombo, il più grande tendone natalizio d'Europa, dedicato al commercio equo e all'economia solidale (in Via Mario Pagano). L’iniziativa, riconosciuta come Manifestazione Tradizionale Milanese e patrocinata dal Comune di Milano, è in corso di svolgimento in uno spazio di 400 metri quadri e presenta idee regalo originali, etiche e sostenibili che provengono da tutta Italia e dal Sud del mondo, nel consueto rispetto dei tre principi cardine del commercio equo e solidale: rapporti diretti coi produttori, pagamento del prezzo equo e condizioni di lavoro giuste, regolari, continuative. Il Banco di Garabombo offre alla città di Milano un’occasione per trasformare gli acquisti natalizi in gesti concreti di costruzione di un’economia più giusta e sostenibile per le persone e per l’ambiente. Oltre alle eccellenze del commercio equo e solidale, un'intera sezione è dedicata al gusto equo, locale e bio.