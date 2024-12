Il Natale perfetto inizia dalla tavola Come apparecchiare a regola d'arte

Quando mancano meno di due settimane alle feste è il momento di iniziare a pensare anche ai dettagli. Scelto il menu, fatti (o ricevuti) gli inviti, si deve inevitabilmente passare anche all’organizzazione della tavola, vero e proprio cuore pulsante delle feste. È lì che si trascorre gran parte del tempo, tra pranzi, cene, giochi e tanto altro. E proprio alla tavola è giusto dedicare un’attenzione particolare, perché a tutti gli effetti si tratta di un vero e proprio biglietto da visita. I più attenti alle mode del momento avranno già studiamo le tendenze del 2024 che vanno in direzione di una tavola molto elegante e intima ma che allo stesso tempo risulti anche naturale senza dimenticare un tocco chic. Insomma un bel mix di stili che se dosati a mestiere restituiranno un risultato perfetto. Ma andiamo per ordine. Quest’anno per creare una tavola di Natale a regola d’arte non può mancare un po’ di natura, e quindi spazio pigne, rametti, bacche e decorazioni simili. È poi fondamentale scegliere la tovaglia giusta, gli esperti del settore tengono alta l’attenzione sui materiali. Il consiglio è di prediligere quelle dal tessuto naturale (cotone, lino e juta su tutti), mentre parlando di colori per azzeccare la scelta meglio indirizzarsi verso tonalità neutre (bianco, crema, beige) a cui “contrapporre” runner dalla verve natalizia (rosso, oro, ma anche blu o verde). Capitolo mise en place. Piatti e bicchieri meglio se di colore neutro, per i sottopiatti e le posate scegliere tonalità dorate o argentate. Importante: non dimenticate i calici per brindare tutti insieme. In questo Natale avranno una centralità particolare anche i segnaposto. La tendenza sarà quella di portare in tavola delle piccole creazione “fai da te” quasi personalizzate per ogni ospite, in modo tale che alla fine del pranzo o della cena possano diventare un piccolo regalo da portare a casa. Perché in fondo a Natale sono le piccole cose a fare la differenza.