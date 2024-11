Cosa regaleranno gli italiani a Natale? Quest'anno vincono le idee originali

Natale fa rima con festa, tradizione e soprattutto regali. I giorni passano e il momento di mettere i doni sotto l'albero si avvicina insieme alla domanda: cosa regalare quest'anno? Ovviamente tutto è molto soggettivo, ma un'indicazione arriva dal solito report Amex Trendex di Amerian Express. La ricerca indaga le tendenze di shopping, viaggi e intrattenimento per le prossime festività e restituisce un quadro della situazione abbastanza preciso. Ciò che emerge è che gli italiani privilegiano i regali di natura affettiva e le esperienze rispetto ai regali tradizionali e hanno intenzione di spendere in media quasi 600 euro per il proprio partner, con il budget che scende per familiari (368 euro) e figli (268) e sale quando si tratta di viaggi (843 euro) e intrattenimento ed esperienze (525), principalmente enogastronomiche come ad esempio corsi di cucina e degustazioni. La tendenza quest'anno è quella di comprare i regali in anticipo: il 45% degli intervistati si dice propenso a fare gli acquisti anche un mese prima, contro l'11% che attenderà l'ultima settimana. Un'altra parte dell'indagine ha raccontato come, e soprattutto dove, gli italiani trovano ispirazione: a vincere sono ancora i suggerimenti dei familiari e amici (40%), la pubblicità sui social media e in tv (28 e 26%) e in misura minore ci sono poi riviste e giornali. Inoltre il questo 2024 ci sarà la tendenza, ancora più che in passato, a sbalordire. Infatti oltre l'80% delle persone coinvolte nel sondaggio ha dichiarato che cercherà doni particolari e originali, che abbiano un valore affettivo e proprio per questo in tanti si rivolgeranno a piccoli esercenti piuttosto che ai grandi centri commerciali o ancora ai siti internet. «I risultati della nostra ricerca Trendex delineano ciò che conta di più per gli italiani per quanto riguarda le festività natalizie, con viaggi, esperienze e regali in cima ai pensieri», ha commentato Tabitha Lens, Vice President, Products & Marketing, American Express Italia.Regali ma non solo perché a Natale in cima alla lista dei desideri c'è la condivisione. Secondo la ricerca, la maggior parte degli italiani prevede di partecipare a eventi, soprattutto visitare mercatini. E lo faranno con le persone a cui tengono di più.