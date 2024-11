Confezioni accattivanti e birra di grande qualità

L'universo brassicolo ha finalmente trovato il suo posto nel mondo. Gli ultimi anni hanno riportato la birra al centro della scena, grazie soprattutto alla lavorazione artigianale portata avanti da tanti mastri birrai. E con l'avvicinarsi delle feste iniziano a vedersi le prime birre dedicate al Natale e le prime box, alcune classiche e altre, come quelle proposte da 32 Via dei Birrai, che rompono gli schemi. Il birrificio di Pederobba (Treviso) oltre a puntare sulla sulla qualità delle birre, ha curato le sue tre confezioni regalo rendendole divertenti e fantasiose: Collection 32, cassa in legno di abete e 7 bottiglie da 75 cl; Voyage 32, confezione di cartone a forma di valigia con 5 bottiglie (75 cl) e due calici; e Tappaglia navale, la più piccola, con 1 bottiglia da 75 cl e due calici. Tradizionale ma immancabile l'appuntamento con la Birra di Natale Forst, quest'anno giunta alla 21a edizione. Prodotta in edizione limitata trasporta tutti nel mondo magico della Foresta Natalizia grazie alla sua preziosa etichetta artistica. Il gusto è, invece, ambrato e piacevolmente luppolato.