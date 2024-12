A Milano saranno feste bellissime con musical, concerti e spettacoli

Sotto le festività natalizie Milano si illumina, con tanti appuntamenti ed eventi all’insegna del grande spettacolo nazionale e internazionale. Ed è così che, a grande richiesta, “Mare Fuori - il Musical” si prepara a un trionfale ritorno al TAM Teatro Arcimboldi in questo dicembre, dopo il successo strepitoso fatto segnare al suo debutto. L'amatissima serie tv è diventata anche un musical con i brani originali della serie e ora è pronta a conquistare il palcoscenico del TAM. Il musical diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, sarà insieme dal 20 al 22 dicembre e avrà tra i protagonisti anche alcuni tra i volti più amati della serie tv. Tra questi, Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, personaggio rivelazione e tra i protagonisti indiscussi della serie. Ma le sorprese non finiscono qui: in prima assoluta in Italia e in tournée mondiale, ecco Anastasia – il Musical, che sbarca al TAM Teatro Arcimboldi Milano (dal 25 dicembre al 12 gennaio 2025). Dal film che valse l'Oscar a Ingrid Bergman nel 1957, Anastasia Il Musical promette di essere un'esperienza coinvolgente per tutte le generazioni, portando la magia del film d'animazione sul palcoscenico. Con un'orchestra dal vivo e l'interpretazione di brani celebri come "Quando viene dicembre" e "Viaggio nel passato", lo spettacolo offre un'esperienza musicale avvincente. Spazio, poi, ai grandi concerti: all’Unipol Forum di Assago tutta la verve di Francesco Gabbani (19 dicembre), Gigi D’Alessio (21 dicembre, col natalizio Gigi for Xmas) e l’ultima, imperdibile data milanese di Gianna Nannini (17 dicembre). “Max Forever – questo forum non è un albergo” saluterà infine il 2024 con uno show di Capodanno arricchito dal Deejay Time, che incendierà l’Unipol Forum di Milano il 31 dicembre, con l’imperdibile live di Max Pezzali e delle sue canzoni senza tempo. "Un Capodanno Tutto Da Ridere" è invece lo spettacolo di Andrea Pucci per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno con una serata all'insegna del divertimento: il 31 dicembre, al PalaElachem di Vigevano, il comico milanese porta sul palco il suo irresistibile umorismo. Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti sono i protagonisti del musical “Tootsie”, in scena al Teatro Manzoni di Milano, dal 26 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025, con la regia di Massimo Romeo Piparo.