Edildelta: la tua casa, la nostra passione da 50 anni

Edildelta è da 50 anni un punto di riferimento nella provincia di Milano e in tutta la Lombardia nel panorama delle finiture e dell’interior design, oltre che nella vendita di materiali edili e ferramenta. L’azienda si rivolge a privati, professionisti e imprese, garantendo un servizio a 360° capace di soddisfare ogni richiesta grazie alla consolidata collaborazione con i migliori brand del settore, proponendo i migliori marchi e prodotti sempre all’avanguardia e di qualità. Le categorie merceologiche trattate vanno dai prodotti di edilizia pesante e ferramenta professionale ai pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, parquet, laminato e LVT, senza dimenticare resine e pitture (grazie ai due tintometri Kerakoll e Fassa Bortolo), arredo bagno, accessori, rubinetteria, sanitari, termoarredo, carta da parati, porte e serramenti, stufe e camini. Edildelta è pronta ad accogliere i propri clienti nello Showroom Edildelta di Milano Sud | Vizzolo Predabissi, storica sede con oltre 1.500 mq di esposizione in costante aggiornamento: uno spazio espositivo strutturato su due livelli al cui interno è stato realizzato anche un Appartamento Pilota, dove poter toccare con mano la qualità dei prodotti e delle realizzazioni firmate Edildelta, in un ambiente unico che ha il sapore di casa. Tante soluzioni e materiali di design per un’offerta completa di finiture e arredi: uno spazio polifunzionale, capace di accogliere privati, architetti e interior designer in aree di lavoro a loro dedicate, dove potersi ispirare e dare forma alle proprie idee.