Registri sportivi: come funzionano

Le associazioni sportive dilettantistiche devono risultare regolarmente iscritte nei registri del CONI per poter accedere al beneficio del 5x1000. L’elenco permanente relativo al 2025 è stato definito sulla base delle associazioni ammesse nel 2024, rendendo superflua una nuova iscrizione per chi risulta già idoneo. Qualora un’associazione perda i requisiti richiesti, è obbligatorio che il legale rappresentante ne dia comunicazione entro 30 giorni al Comitato Regionale CONI. In caso di esclusione o revoca, è possibile presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il 15 marzo 2025. La corretta gestione dei registri tutela trasparenza e legalità.