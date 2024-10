Perché fare un lascito testamentario è un gesto che può cambiare il futuro

Con un lascito testamentario si afferma per sempre il proprio impegno per una società più equa e si avrà così la possibilità di intervenire positivamente per cambiare la vita di migliaia di persone. In più, il lascito testamentario è una forma di donazione che non costa nulla al momento, ma che acquista un valore inestimabile nel futuro. È un gesto che onora la memoria di chi lo redige e fa sì che il suo impegno per un futuro libero dalle difficoltà e dalla povertà duri per sempre. Ma cosa si può lasciare? Il lascito testamentario permette di lasciare in eredità somme di denaro (conto corrente, titoli, azioni, obbligazioni, libretti/buoni postali, fondi di investimento o il proprio TFR), beni mobili e immobili, polizze assicurative o polizze vita, oppure l’intero patrimonio a Organizzazioni no profit, che utilizzeranno il contributo per finanziare specifiche azioni benefiche e solidali. Effettuare un lascito testamentario non è affatto difficile: la scelta di un lascito avviene con la redazione del proprio testamento, un momento fondamentale per esprimere le proprie volontà, avendo la certezza legale che verranno rispettate. È importante sottolineare che non è sempre necessario rivolgersi a un notaio per la stesura del documento: è possibile optare ad esempio per un testamento olografo, ovvero un testamento scritto personalmente e individualmente dal testatore. Che si tratti di una somma di denaro, di beni mobili o immobili, di un intero patrimonio o di una sua quota, insomma, un lascito dei propri beni offre la certezza che questi andranno a una buona causa. Da distinguersi da altri tipi di donazioni, un lascito testamentario, come già accennato, è una disposizione scritta, contenuta all’interno del testamento. E, dunque, rappresenta una scelta solidale importante, poiché offre un sostegno a lungo termine a una causa, ma senza alcuna imposta applicata e senza togliere nulla ai propri cari. Uno strumento, insomma, in grado di garantire che i propri valori continuino ad essere rispettati e tramandati nel tempo.