Il super manager: bellezza, soldi e solidarietà

Matteo Morandi, Ceo di Percassi Retail, è monzese adottivo ormai da 50 anni, arrivato in città da piccolo con la famiglia. Per lui Monza è il perfetto connubio tra il concetto di luogo bello e a misura d’uomo e di posto dove si è sviluppato un modello economico vincente, dal punto di vista del commercio e dei servizi. Un posto unico, molto vicino a Milano, ma con più aree verdi, distanze percorribili a piedi e in bicicletta, per raggiungere tutti i luoghi di interesse sia culturale che commerciale e logistico. Quindi Monza è diventata importante per il commercio e il retail, apprezzata anche dai turisti stranieri per lo sviluppo del luogo con le sue stratificazioni culturali fra Villa Reale, Duomo con la Corona Ferrea a poi l’autodromo con il Gran Premio d’Italia e il centro storico, vero salotto della città. Per il manager bellezza e capacità di spesa sono gli elementi chiave per la collocazione dei grandi brand. Ricchezza e imprenditorialità diffusa classica portano beneficio e rendono appetibile un luogo per i grandi marchi di fashion, lusso, orologeria, gioielleria, giocattoli, food and beverage. La scelta di Monza dalle famiglie è stimolata anche dall’ottima offerta formativa e dall’altissimo livello della scuola pubblica in città, vera eccellenza italiana. I licei scientifico Frisi e classico Zucchi risultatno sempre nelle top ten italiane. E poi c’è la solidarietà. Lo sa bene Matteo Morandi che dopo il grave incidente accaduto al figlio Mattia, all’uscita dal liceo Frisi, ha dato vita all’omonima Fondazione Morandi: "Sostiene la formazione di nuovi medici all’avanguardia, dalla chirurgia d’urgenza, all’educazione e che supporta sanità, scuola e sport sul territorio. L’abbiamo istituita a Monza per la grande sensibilità di persone e istituzioni verso il terzo settore".

C.B.